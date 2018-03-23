Португалия: Сальвадор Собрал возвращается на сцену

Спустя восемь месяцев после ухода со сцены для решения проблем со здоровьем Сальвадор Собрал вернется с большим концертом, запланированным на Азорских островах в Teatro Micaelense в Понта-Делгаде 26 мая.

«Возвращение из середины Атлантики - очень красивый и интересный метафорический образ после испытаний последних нескольких месяцев», - говорит руководство Сальвадора Собрала.

В конце июня певец отправится в Испанию, где совершит долгий и интенсивный тур, начиная с 27 июня в Teatro Cervantes в Малаге.

Сальвадор Собрал также обещает вернуться к записям дисков и уже готовит свой второй альбом, который, как ожидается, выйдет в 2018 году.