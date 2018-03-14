Португалия: самая дорогая конфета

Среда, 14 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: самая дорогая конфета

До 18 марта в Обидуше проходит Международный фестиваль шоколада.

Все, кто посетит это мероприятие, получат возможность увидеть самую дорогую в мире конфету - Glorious, созданную в Португалии руками мастера-шоколатье Даниэла М. Гомеша.

Роскошный наполнитель Glorious составляют шафрановые нити, белый трюфель Перигор, масло белого трюфеля, ваниль с Мадагаскара, золотые хлопья и ... секретный ингредиент Все это великолепие обрамлено экваториальным черным шоколадом Valrhona с небольшим количеством сахара, чтобы не затмить тонкую деликатность остальных компонентов, и покрыто чистым 23-каратным золотом. Стоимость чудо-конфеты достигает 7.728 евро.

Под стать этому лимитированному изданию чистой роскоши - и упаковка, которая состоит из черной лакированной деревянной основы с золотой гравировкой серийного номера и хрустальным колокольчиком, покрытым кристаллами Сваровски и жемчугом, и снабжена переносной ручкой из золотой ленты.

Шоколатье Даниэл М. Гомеш родился в 1983 году. С юных лет проявлял большой интерес к искусству шоколада. Желание и страсть позволили Даниэлу открыть свою первую фабрику - Daniel’s Chocolate - в 2013 году в городе Лейрия.

Широкий ассортимент цветных шоколадных плиток с лиофилизированными фруктами (лиофилизация - сушка холодом) и красочные продукты с различными вкусами, начинками и текстурами ставят шоколад Daniel's в авангарде инноваций в национальном шоколадном производстве.

В заключение отметим, что стоимость входного билета на Международный фестиваль шоколада составляет 6,5 евро. Дополнительная информация - на сайте festivalchocolate.cm-obidos.pt

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