Португалия - самая дружелюбная страна в мире

Оно показывает, что Португалия поднялась на девять мест по сравнению с 2016 годом.

«Это произошло благодаря отличным отзывам экспатриантов, которые побывали на национальной территории, и почти половина (47%) хотели бы остаться», говорится в исследовании.

Таким образом, Португалия стала первой в списке из 65 стран, которые «дружат» с иммигрантами.

В исследовании анализировались результаты опроса более 13 тысяч человек, проведенного в 188 странах. Проанализированные параметры включали отношение к иммигрантам, легкость заводить дружбу и вероятность того, что иммигранты останутся в стране.

На последнем месте - Кувейт, который считается страной, наименее дружественной к иммигрантам, где среди местных жителей все больше «антиэкспатриантов».