Португалия: самая опасная автодорога

Годовой отчет, подготовленный ANSR, показывает, что в 2017 году на португальских дорогах было выявлено 50 «черных точек» - на 14 больше, чем в предыдущем году.

Только на шоссе EN 125 в Алгарве, которое соединяет Vila do Bispo и Vila Real de Santo António, было обнаружено пять «черных точек», что делает эту дорогу самой опасной в стране.

Согласно докладу, считается «черной точкой» считается отрезок с максимальной протяженностью 200 метров, где, в течение одного года, были зарегистрированы, минимум, пять ДТП.

В свою очередь, автодороги EN 12 и A2 (Autoestrada do Sul) занимают второе место в списке с четырьмя «черными точками» на каждой.

EN 10 (соединяющая Vila Franca de Xira и Setúbal), A20 (Региональный внутренний циркуляр Порту), A3 (шоссе, соединяющее Minho и Valença), IC17 (между Sacavém и Algés) и IC19 (связывающая Sintra и Lisboa) занимают третье место в списке, с тремя «черными точками» на каждой из этих автодорог.

Четвертое место - по две «черные точки» - заняли EN103 (соединяет Bragança и Viana do Castelo), IC2 (Porto-Lisboa) и IP7 (Loures-Elvas).

Согласно отчету ASNR, в прошлом году было зарегистрировано 34.416 ДТП c наличием жертв - на 6,6% больше, чем в 2016 году. В результате этих ДТП погибли 510 человек (рост на 14,6%).