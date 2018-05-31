Португалия: самая опасная автодорога

Четверг, 31 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: самая опасная автодорога

Данные обнародовало Национальное управление безопасности дорожного движения (ANSR).

Годовой отчет, подготовленный ANSR, показывает, что в 2017 году на португальских дорогах было выявлено 50 «черных точек» - на 14 больше, чем в предыдущем году.

Только на шоссе EN 125 в Алгарве, которое соединяет Vila do Bispo и Vila Real de Santo António, было обнаружено пять «черных точек», что делает эту дорогу самой опасной в стране.

Согласно докладу, считается «черной точкой» считается отрезок с максимальной протяженностью 200 метров, где, в течение одного года, были зарегистрированы, минимум, пять ДТП.

В свою очередь, автодороги EN 12 и A2 (Autoestrada do Sul) занимают второе место в списке с четырьмя «черными точками» на каждой.

EN 10 (соединяющая Vila Franca de Xira и Setúbal), A20 (Региональный внутренний циркуляр Порту), A3 (шоссе, соединяющее Minho и Valença), IC17 (между Sacavém и Algés) и IC19 (связывающая Sintra и Lisboa) занимают третье место в списке, с тремя «черными точками» на каждой из этих автодорог.

Четвертое место - по две «черные точки» - заняли EN103 (соединяет Bragança и Viana do Castelo), IC2 (Porto-Lisboa) и IP7 (Loures-Elvas).

Согласно отчету ASNR, в прошлом году было зарегистрировано 34.416 ДТП c наличием жертв - на 6,6% больше, чем в 2016 году. В результате этих ДТП погибли 510 человек (рост на 14,6%).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Игроки ГК «Кубань» в составе сборной России сыграют против Португалии

      Первый матч между командами, который прошел в Москве, завершился со счетом 32:25 в пользу россиянок.

      Подробнее

    • Португалия: самая опасная автодорога

      Данные обнародовало Национальное управление безопасности дорожного движения (ANSR).

      Подробнее

    • Испания: девушки мигрируют чаще парней

      Испанские девушки уезжают жить и работать за границу чаще юношей.

      Подробнее

    • Испания: Deutsche Bank назвал Мадрид одним из лучших городов мира

      Экономисты из Deutsche Bank провели сравнительный анализ крупнейших городов мира с высокими показателями качества жизни.

      Подробнее

    • Треть итальянской молодежи остается безработной

      Общее число безработных составляет почти 3 миллиона человек.

      Подробнее

    • В Италии найдено самое старое оливковое масло‍

      Американские археологи обнаружили самую древнюю емкость с оливковым маслом в Италии.

      Подробнее

    • Назарбаев останется на своем посту до конца жизни

      Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана, принял закон «О Совете безопасности Республики Казахстан».

      Подробнее

    • Эксперты развеяли мифы о влиянии погоды на полет

      Эксперты развеяли популярные мифы, связанные с воздействием погодных условий на безопасность перелета.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе