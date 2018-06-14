Португалия - самая популярная сборная ЧМ-2018 в соцсетях

Как сообщает Marca, игроки этой сборной имеют около 360 миллионов подписчиков в «Фейсбуке», «Инстаграме» и «Твиттере».

Большая часть подписчиков приходится на форварда Криштиану Роналду - около 320 миллионов человек, пишет euro-football.ru.

Португалия сыграет на групповом этапе турнира с командами Испании, Марокко и Ирана.