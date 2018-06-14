Португалия - самая популярная сборная ЧМ-2018 в соцсетях
Сборная Португалии является самой популярной командой, которая сыграет на ЧМ-2018, согласно данным из социальных сетей.
Как сообщает Marca, игроки этой сборной имеют около 360 миллионов подписчиков в «Фейсбуке», «Инстаграме» и «Твиттере».
Большая часть подписчиков приходится на форварда Криштиану Роналду - около 320 миллионов человек, пишет euro-football.ru.
Португалия сыграет на групповом этапе турнира с командами Испании, Марокко и Ирана.
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