Португалия: самый дешевый супермаркет

Пятница, 16 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: самый дешевый супермаркет

Данные обнародованы Ассоциацией по защите прав потребителей (DECO).

Организация проанализировала одну и ту же корзину товаров в нескольких супермаркетах и «вычислила», что больше всего сэкономить вы сможете в Jumbo группы Auchan.

Таким образом, Jumbo сохранил прошлогодние позиции, когда он также признавался самым дешевым супермаркетом.

Ассоциация поясняет, что тот факт, что Jumbo признан самым дешевым супермаркетом на национальном уровне, не означает, что он является самый дешевым в каждом регионе в отдельности.

На втором месте - Continente и Continente Modelo, где корзина, в среднем, на 2% дороже, чем в Jumbo. На третьем месте - PingoDoce, где стандартный набор на 7% дороже.

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