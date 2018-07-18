Португалия: Santa Cruz Ocean Spirit

Среда, 18 Июль 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Santa Cruz Ocean Spirit

Santa Cruz Ocean Spirit, крупнейший международный фестиваль волновых видов спорта, возвращается на пляж Санта-Круж (Торреш-Ведраш) на 10 дней.

Santa Cruz Ocean Spirit, крупнейший международный фестиваль волновых видов спорта, возвращается на пляж Санта-Круж (Торреш-Ведраш) на 10 дней.

Этот фестиваль, проводимый с 2007 года, включает в себя национальные и международные соревнования по различным видам спорта, таким как серфинг, бодибординг, кайтсерфинг, бодисерфинг, каяксерфинг, скимборд, waveski-серфинг, плавание, адаптированный серфинг и сапсерфинг.

И если море становится центром внимания для всех, песок также превращается в сцену для различных видов активного отдыха, будь то ознакомительные тренировки по различным видам спорта, в сооруженном на пляже бассейне, или же посещение торговых помещений, связанных с морскими видами спорта, например, школ серфинга и других водных видов спорта, магазинов, ресторанов, кафе и пунктов распространения информации различных спонсорами.

Фестиваль включает в себя также составляющую экологического образования, с опытами в области сохранения природы, и социальную составляющую, приглашая участников внести свой посильный вклад в дело защиты окружающей среды.

Фестиваль Santa Cruz Ocean Spirit не заканчивается с наступлением сумерек, ведь в программе с 21:00 ч до 3:00 ч предусмотрено выступление различных музыкальных групп и диджеев, которые гарантируют вечерние развлечения на пляже.

Время проведения: с 20 по 29 июля

Место проведения: Praia de Santa Cruz, Torres Vedras

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