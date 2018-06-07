Португалия: Санжоанинаш

Санжоанинаш берет начало в XVI веке и всегда играл особую роль в культуре Азорских островов. Праздник Святого Иоанна открывается торжественным шествием и продолжается несколько дней. В рамках праздника проводятся культурные, развлекательные, этнографические и спортивные мероприятия.

Кульминацией Санжоанинаш является Фейра Таурина, праздник тавромахии, известный далеко за пределами Азорских островов, во время которого устраиваются не только знаменитые корриды, но и популярные бега быков по городским площадям и улицам.

Время проведения: с 22 июня по 1 июля

Место проведения: Angra do Heroísmo, Terceira