Португалия: Санжоанинаш

Четверг, 07 Июнь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Санжоанинаш

Праздник Святого Иоанна, отмечается в июне, привлекая на остров Терсейра многочисленных туристов.

Санжоанинаш берет начало в XVI веке и всегда играл особую роль в культуре Азорских островов. Праздник Святого Иоанна открывается торжественным шествием и продолжается несколько дней. В рамках праздника проводятся культурные, развлекательные, этнографические и спортивные мероприятия.

Кульминацией Санжоанинаш является Фейра Таурина, праздник тавромахии, известный далеко за пределами Азорских островов, во время которого устраиваются не только знаменитые корриды, но и популярные бега быков по городским площадям и улицам.

Время проведения: с 22 июня по 1 июля

Место проведения: Angra do Heroísmo, Terceira

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: карты Wizink переходят к Santander Totta

      Португальская Служба по контролю за конкуренцией (AdC) вынесла решение.

      Подробнее

    • Португалия: Санжоанинаш

      Праздник Святого Иоанна, отмечается в июне, привлекая на остров Терсейра многочисленных туристов.

      Подробнее

    • Испания: туристы высоко оценили работу ресторанов

      Иностранные туристы высоко оценили работу ресторанов Барселоны.

      Подробнее

    • Испанский остров Колом продан за 3,2 млн евро

      Остров Колом, расположенный у берегов Менорки, на протяжении 8 лет искал нового владельца, которым в конечном итоге стал американский инвестор.

      Подробнее

    • В Италии покупают все больше жилья

      В четвертом квартале 2017 года продажи собственности в стране выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом - до 214 044 сделок.

      Подробнее

    • Италия: выставка в археологическом музее античной Капуи

      «Ганнибал в Капуе» - так называется выставка, которая разместилась в археологическом музее Капуи, города и крепости в Южной Италии в провинции Казерта.

      Подробнее

    • Британским лордам запретили спать и кричать в парламенте

      В британском парламенте распространили документ, согласно которому от членов Палаты лордов требуют перестать дремать во время дебатов.

      Подробнее

    • Умерла Кира Муратова

      Советский и украинский режиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе