Португалия: сбор мусора - «по-умному»

Понедельник, 19 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: сбор мусора - «по-умному»

Инициатива по улучшению управления мусором в Кашкайше обернулась большими сбережениями и удовлетворенностью граждан.

Проект «интеллектуального» сбора мусора «Интернет вещей» включает систему датчиков и позволил муниципалитету повысить эффективность маршрутов и достичь значительной экономии затрат - до 600 тыс. евро год.

«Сначала мы сделали ставку на инновации, а экономия затрат стала следующим этапом, вопреки тому, что часто думают», - сказал Луиш Капау, председатель Совета директоров муниципальной компании Cascais Ambiente, указав, что общий объем инвестиций составил 550 тыс. евро.

Цель состояла в том, чтобы сократить количество мусоровозов, передвигающихся по улицам, уменьшая выброс углекислого газа, шум и даже риск, поскольку речь идет о грузовых и крупногабаритных транспортных средств.

 Процесс начался с установки RFID-датчиков на грузовиках и контейнерах для сбора точных данных о том, когда каждый контейнер обслуживается и промывается.

С этого момента Cascais Ambiente начал переделывать схемы сбора, идентифицируя, какие из районов были «перегружены» множеством контейнеров, а в каких их недоставало.

Муниципальная компания управляет от 8 тыс. 600 до 9 тыс. контейнеров, и в настоящий момент все они оборудованы небольшим RFID-датчиком. Грузовики для сбора мусора с помощью приемных антенн «взаимодействуют» с контейнерами, когда их нужно освобождать и мыть.

Также сборщики мусора - cantoneiros - имеют в распоряжении платформу, на которой они вводят данные по выборочным отходам (бумага, стекло, пластик) в контейнерах ecopontos. Например, в день, когда кто-то решит убрать офис, контейнер с бумагой может стать более полным, чем обычно.

Результатом проекта стало сокращение количества циркулирующих грузовиков-мусоровозов с 12 до 8 ежедневно, что позволит «сэкономить» не менее 180 тысяч километров за рулем в год.

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