Португалия: счет-фактура - в прачечных самообслуживания

Четверг, 11 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: счет-фактура - в прачечных самообслуживания

Разъяснения представила налоговая служба (Finanças).

Согласно им, клиенты прачечных самообслуживания (lavandarias self-service) вправе потребовать счет-фактуру, и в этом случае предприятие обязано ее предоставить.

Согласно однозначному утверждению Finanças, «компании, которые работают в этой сфере, обязаны выставлять счет за каждую оказанную услугу и предоставлять квитанцию, если клиент ее запросит».

Напомним, что с 2015 года, когда изменились правила выставления счетов, выписка фактур стала производиться в массовом порядке. Многие налогоплательщики используют их для целей IRS и извлекают выгоду из вычетов, зависящих от наличия счета с NIF.

Вместе с тем, кодекс НДС определяет, что в некоторых операциях выдача счета-фактуры не является обязательной. Это случаи предоставления услуг парковки, сборов оплаты на portagens и продажи билетов на зрелищные мероприятия (к примеру, спектакли), а также продажи товаров, произведенных с помощью автоматических устройств, которые не позволяют выдавать счет, к примеру, торговых автоматов по продаже напитков или продуктов питания.

Также существует возможность не запрашивать квитанцию с номером налогоплательщика (recibo com nº contribuinte) при пополнении сальдо на мобильном телефоне (сarregamento) через банкоматы Мултибанку. Однако помните, что в этом случае мобильные операторы не будут платить налоги, что несправедливо, так как португальцы платят за звонки дороже, чем во многих других странах Европы.

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