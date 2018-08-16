Португалия: Segurança Social набирает сотрудников

Доступно 150 вакансий технического помощника для людей с полным школьным образованием и 50 рабочих мест для выпускников вузов в разных областях, включая право, социальное обслуживание, экономику и управление.

Конкурс стартовал 14 августа и продлится десять рабочих дней.

Подробные условия приема и требования к кандидатам опубликованы в Diário da República.

Государственные конкурсы по приему на работу, как правило, занимают много времени, и правительство не склонно делать прогнозы. «Скорость процесса всегда зависит от количества кандидатов», - сообщил официальный источник в министерстве социального обеспечения.