Португалия: Segurança Social увеличила доходы

Пятница, 12 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Segurança Social увеличила доходы

Данные обнародовало министерство труда, солидарности и социального страхования.

Согласно им, в августе с.г. профицит системы социального страхования (SS) увеличился на 115,8 млн евро по сравнению с аналогичным показателем в августе прошлого года, достигнув 1.549,6 млрд евро.

«Увеличение доходов в августе 2018 года было обусловлено ростом взносов и отчислений - на 7,11% в годовом исчислении, что эквивалентно дополнительным 731,6 млн евро. В целом доходы SS в августе с.г. достигли 18 млрд евро», - отмечается в сообщении министерства, возглавляемого Жозе Виейра да Силва.

Что касается расходов SS, то за январь - август 2018 г. этот показатель увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16.360,2 млн евро.

Рост расходов объясняется, с одной стороны, увеличением выплат, связанных с некоторыми социальными пособиями, «в том числе из-за расширения их охвата», как это имеет место в отношении доходов на социальную интеграцию (RSI) или солидарной доплаты для пожилых людей (CSI).

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