Португалия: семейного врача получили тысячи пациентов
Новое учреждение здравоохранения открылось в Мартинь (Martim), Барселуш.
Подразделение семейного здоровья (USF) сменило здание, которое помимо того, что было тесным, «в течение нескольких лет находилось в состоянии деградации».
Новое здание USF было сооружено на земельном участке, любезно предоставленном приходским советом Мартиня и муниципалитетом Барселуша. Инвестиции в проект составили 763 тыс. евро. В медучреждении работают три врача, три медсестры и три клинических секретаря.
Новый USF позволяет назначить семейного врача всем пациентам медучреждения (более 5 тысяч).
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