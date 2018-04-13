Португалия: семейного врача получили тысячи пациентов

Подразделение семейного здоровья (USF) сменило здание, которое помимо того, что было тесным, «в течение нескольких лет находилось в состоянии деградации».

Новое здание USF было сооружено на земельном участке, любезно предоставленном приходским советом Мартиня и муниципалитетом Барселуша. Инвестиции в проект составили 763 тыс. евро. В медучреждении работают три врача, три медсестры и три клинических секретаря.

Новый USF позволяет назначить семейного врача всем пациентам медучреждения (более 5 тысяч).