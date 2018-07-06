Португалия: серия престижных соревнований по хай-дайвингу

Именно там лучшие хай-дайверы мира сразятся за звание чемпиона Мировой серии.

Соревнования Red Bull Cliff Diving пройдут на о. São Miguel (Сан-Мигел), на скалистом островке Vila Franca do Campo (Вила-Франка-ду-Кампу) и в кратере потухшего вулкана в необычайно красивом Природном Заповеднике. Вас ожидает незабываемое зрелище, лучшие хай-дайверы мира бросят вызов гравитации. Выполнив сальто и вращения в воздухе на высоте 27 метров, спортсмены войдут в воду, разогнавшись за три секунды полета до 85 км/ч.

Время проведения: 14 июля

Место проведения: Ilha de São Miguel - Açores