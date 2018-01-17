Португалия: сестра Роналду написала открытое письмо в поддержку

Ранее в СМИ сообщалось, что президент мадридской команды Флорентино Перес сообщил агенту форварда Жорже Мендешу, чтобы тот искал для своего клиента новую команду.

Сегодня появилась информация, что Роналду уже устал от обещаний, которые дает ему президент клуба и не выполняет их. По словам футболиста сборной Португалии, речь в первую очередь идет не о деньгах, как об этом писали испанские СМИ.

Согласно информации источника, Роналду, считающий себя лучшим игроком в истории футбола, требует зарплату в размере не менее 40 млн евро в год. Он очень недоволен тем, что зарабатывает меньше нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «ПСЖ» Неймара, пишет championat.com.

«Когда ты приехал в Лиссабон в 12 лет, полный надежд, все говорили, что ты очередной ребенок с Мадейры. За пять лет ты стал игроком основного состава «Спортинга». Когда ты уже начал играть в стартовом составе, то говорили, что ты очередной эгоист. Потом ты перешел в «Манчестер Юнайтед», и они писали, что ты всего лишь перспективен. За шесть сезонов ты забил 118 голов.

Когда тебя приобрел «Реал», они говорили, что ты просто имя для продажи футболки. С 2009 года ты забил 422 мяча в 418 матчах и побил почти все рекорды клуба. Когда ты получил свой первый «Золотой мяч» в 2008 году, они говорили, что на этом конец, но затем ты выиграл еще четыре. О тебе говорили, что ты лишь очередной капитан без харизмы и лидерских качеств, а в 2016 году ты стал первым португальцем, который поднял над головой кубок чемпионата Европы.

Сейчас, когда ты не забиваешь в двух или трех матчах, все говорят, что ты очередной игрок на закате карьеры, но не переживай. Когда ты улыбаешься с «Золотым мячом» на вершине Эйфелевой башни и всей жизни, или забиваешь очередной решающий гол, или обновляешь новый рекорд, ты заставляешь их внимательно следить за тобой и аплодировать. Бедные люди - это все, что они имеют», - написано в письме.