Португалия: «Шевченко» и подельники - задержаны

Ранее судимые 35-летние братья-близнецы Фернанду и Эмануэл Сантуш и их 25-летний племянник Угу Сарайва (известный как «Шевченко) были задержаны по подозрению в совершении десятков грабежей в Большом Порту, включая Гондомар, Валонгу и Майю. Однако им удалось бежать из следственного изолятора Суда по уголовным расследованиям г. Порту (TIC), куда они были помещены по решению судьи - злоумышленникам удалось выкрасть ключ у охранника и выскочить из окна на улицу.

Полиция обратилась за помощью в розыске к населению, разместив в СМИ фотографии беглецов, и уже через 24 часа подозреваемые были найдены в кемпинге в Medas (муниципалитет Гондомар) - и задержаны. При себе у них имелось 40 тыс. евро в банкнотах достоинством 500 евро. Полиция полагает, что злоумышленники готовились выехать из страны, добавляя, при задержании они не оказали сопротивления.

Согласно PSP, «информация, предоставленная населением, имела решающее значение для задержания беглецов, которые помещены в КПЗ тюрьмы в Custóias.

Группа, в которую входили братья Сантуш и Угу Сарайва, подозревается в совершении с февраля 2018 года, как минимум, 30 насильственных нападений на дома пожилых людей, возрасте от 65 до 95 лет. Сумма награбленного оценивается в полмиллиона евро в виде наличных и ценного имущества.

Злоумышленники были задержаны с поличным во время операции, проведенной Отделом уголовного розыска PSP, в Baguim do Monte, муниципалитет Гондомар, округ Порту.