Португалия: штраф для бывшего министра культуры

События восходят к январю 2016 года.

Тогда бывший министр культуры Мануэл Мария Каррилью ударил и оскорбил врача-психиатра Педру Стрехта, который высказал свое мнение о психологическом состоянии детей обвиняемого во время его бракоразводного процесса с телеведущей Барбарой Гимарайш. Нападения произошли в перерыве одного из судебных заседаний, где решался вопрос об опеке над двумя детьми бывших супругов.

За нападение на детского врача-психиатра Мануэл Мария Каррилью приговорен к выплате штрафа в размере 2400 евро вместо другого возможного наказания - восьмимесячного тюремного заключения.