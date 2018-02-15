Португалия: штраф наоборот

Теперь представьте, что вас оштрафовали не за превышение скорости, а за слишком медленное движение. И что эта скорость составляла 1 км/ч потому, что вы «застряли» в городских пробках. В конце концов, невозможно ехать быстрее машин впереди.

Однако, спокойствие: этот штраф - не настоящий и не оформляется представителем власти. На самом деле - это новейшая кампания железнодорожников CP, в которой каждый, который «засечет» Radar Lentidão в большом городе, получит затем «штраф».

Это не что иное как возможность выиграть проездной, чтобы иметь возможность перемещаться на поезде вместо стояния в пробках.

Вы также можете получить ваучер на веб-сайте Radar Lentidão, где можете найти доступные услуги, включая поездки в пригородных поездах в Лиссабоне, Сетубале и Коимбре, а также междугородных и региональных поездах.

Однако стоит спешить: CP проводит эту кампанию только для первых 3 тысяч клиентов.