Португалия: штраф наоборот

Четверг, 15 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: штраф наоборот

Обычно штраф берут за превышение скорости.

Теперь представьте, что вас оштрафовали не за превышение скорости, а за слишком медленное движение. И что эта скорость составляла 1 км/ч потому, что вы «застряли» в городских пробках. В конце концов, невозможно ехать быстрее машин впереди.

Однако, спокойствие: этот штраф - не настоящий и не оформляется представителем власти. На самом деле - это новейшая кампания железнодорожников CP, в которой каждый, который «засечет» Radar Lentidão в большом городе, получит затем «штраф».

Это не что иное как возможность выиграть проездной, чтобы иметь возможность  перемещаться на поезде вместо стояния в пробках.

Вы также можете получить ваучер на веб-сайте Radar Lentidão, где можете найти доступные услуги, включая поездки в пригородных поездах в Лиссабоне, Сетубале и Коимбре, а также междугородных и региональных поездах.

Однако стоит спешить: CP проводит эту кампанию только для первых 3 тысяч клиентов.

Последние новости

    • Португалия: будущее обувного сектора

      В рамках программы Португалия-2020 утверждены 107 инвестиционных проектов в обувном секторе.

      Подробнее

    • Португалия: «Ливерпуль» уничтожил «Порто»

      В Португалии состоялся еще один матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

      Подробнее

    • Четыре испанских банка оштрафованы за сговор

      Национальная комиссия рынков и конкуренции Испании объявила о санкциях против четырех крупных банков пиренейского королевства за искусственное согласование цен.

      Подробнее

    • Испания: самый старый ресторан Европы находится в Мадриде

      Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый старый ресторан Европы находится в Мадриде по адресу Cuchilleros, 17.

      Подробнее

    • Профицит торгового баланса Италии увеличился

      Положительное сальдо внешнеторгового баланса Италии в декабре 2017 года составило 5,253 млрд евро против 4,837 млрд евро за предыдущий месяц.

      Подробнее

    • В Италии школьник избил пожилую учительницу

      В итальянском городе Пьяченца разгорается скандал, который на протяжении двух месяцев скрывался от общественности местными властями.

      Подробнее

    • Apple обвинили в порче мебели

      Владельцы умной колонки Apple HomePod стали жаловаться на белые следы, которые оставляет устройство на деревянной мебели.

      Подробнее

    • Названа лучшая актриса из лучших актрис

      Кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, получивших «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!