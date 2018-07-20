Португалия: штраф за иностранцев

Пятница, 20 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: штраф за иностранцев

Службы по делам иностранцев и границ (SEF) заявила провела контрольную операцию в одном из фермерских хозяйств в Santa Maria da Feira, округ Авейру.

Как говорится в заявлении SEF, в результате были идентифицированы, в общей сложности, 65 человек, 25 из них - иностранцы из Южной Азии, с полуострова Индостан, из таких стран, как Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал и Бутан.

После проверки их документов выяснилось, что 14 идентифицированных иностранных граждан уже начали процесс легализации в SEF, в то время как у десяти не было никакой визы или другого документа, который позволял бы им находиться в Португалии и осуществлять какую-либо деятельность в стране.

Гражданам, находившимся в Португалии незаконно, были выданы уведомления с требованием добровольно покинуть страну в течение максимум 20 дней. В противном случае им грозит выдворение из Португалии с последующим запретом на въезд в Шенгенскую зону на срок до пяти лет.

Также было возбуждено дело против работодателя, принявшего граждан, находившихся в Португалии незаконно. Теперь ему грозит штраф в размере до 15 тыс. евро.

В операции также участвовали сотрудники Службы по контролю за условиями труда (ACT), которая первой сигнализировала о данной ситуации.

По данным SEF, это уже вторая ситуация в Центральной зоне страны, выявленная в течение недели, с участием сельскохозпредприятий и значительного числа работников, находящихся в Португалии на незаконном основании.

Операция SEF, проведенная в районе Мира, район Коимбра, 10 июля, привела к задержанию 18 иностранных граждан при тех же обстоятельствах.

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