Португалия: штраф за несвоевременную оплату

Вторник, 09 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: штраф за несвоевременную оплату

Вы иногда опаздываете с оплатой ежемесячных счетов на электричество и газ?

Тогда приготовьтесь к уплате штрафа.

Компания Galp Energia с 1-го числа этого месяца будет взимать с потребителей электроэнергии и природного газа штраф в размере 2 евро за несвоевременную оплату счета. Данная практика существует в области телекоммуникаций, но является довольно редкой в сфере энергетики.

Как заявил официальный источник Galp агентству Lusa, «2 евро являются минимальной суммой компенсации, подлежащей уплате в случае несвоевременной оплаты, для покрытия административных расходов на обработку, вызванных несвоевременной оплатой счета-фактуры».

«Клиент совершает задолженность по истечении установленного договором срока в 21 день для оплаты счетов-фактур», - уточнили в компании.

Согласно официальному источнику Galp, «данная практика также существует на регулируемом рынке энергии, где размер штрафа устанавливается Агентством по регулированию энергетических услуг (ERSE), и она намерена препятствовать несоблюдению срока платежа по счету клиентами».

Таким образом, в договорах «новых» клиентов Galp, заключенных начиная с 5 сентября, уже имеется статья о минимальной компенсации, в то время как «старые» клиенты были заранее были проинформированы об этом изменении», которое вступило в силу 1 октября с.г.

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