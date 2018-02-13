Португалия: штраф за приземление

Тогда, в 15:45, на автомагистрали IC8, влизи промышленной зоны Camporez в Chão de Couce, муниципалитет Ansião, округ Лейрия, совершил аварийную посадку легкомоторный самолет, находящийся на службе аэроклуба Лейрии, поскольку была зафиксирована нехватка топлива.

К счастью, инцидент не повлек ущерба, поскольку в то время на IC8 не было трафика. Два пассажира самолета - пилот-инструктор и ученик - также не были травмированы.

На днях суд по конкуренции, регулированию и надзору (TCRS) в Сантарене приговорил летчика-пилота к единому штрафу в размере 4.500 евро за «злонамеренное совершение двух правонарушений в сфере гражданской авиации», а именно «посадку в несертифицированном месте без предварительного уведомления Службы аэронавтики» и «отсутствие уведомления об аварийной посадке» в тогдашнем Национальном институте гражданской авиации (ныне - Национальное управление гражданской авиации).

Сразу после экстренного приземления самолет, при помощи местного населения, убрали с проезжей части, и около 19:00 он взлетел с частной дороги, параллельной IC8.