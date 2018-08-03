Португалия: штрафы для пассажиров

Пятница, 03 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: штрафы для пассажиров

Будьте внимательны!

Ж/д компания СР штрафует тех, кто не подтвердил свой проездной документ, включая месячный билет («единый»), на валидаторе при проходе на посадку.

В основном это касается станций открытого доступа, к примеру, таковые есть на линии Кашкайш (São João do Estoril, São Pedro do Estoril, Estoril и др.).

Размер штрафа рассчитывается исходя из самой низкой стоимости билета, практикуемой оператором, и может достигать суммы от 100- до 150-кратного размера от этой стоимости.

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