Португалия: штрафы для пассажиров

Ж/д компания СР штрафует тех, кто не подтвердил свой проездной документ, включая месячный билет («единый»), на валидаторе при проходе на посадку.

В основном это касается станций открытого доступа, к примеру, таковые есть на линии Кашкайш (São João do Estoril, São Pedro do Estoril, Estoril и др.).

Размер штрафа рассчитывается исходя из самой низкой стоимости билета, практикуемой оператором, и может достигать суммы от 100- до 150-кратного размера от этой стоимости.