Португалия: штрафы - отменяются
Хорошая новость для тех, кто по каким-либо причинам не сдал IRS в отведенный срок (до 1 июня включительно).
Если вы еще не подали налоговую декларацию-2018 и не охвачены автоматическим IRS (в этом случае декларация прошла «самостоятельно»), то можете воспользоваться 30-дневным льготным периодом, предоставляемым налоговыми органами, чтобы урегулировать свою налоговую ситуацию. Другими словами, у вас есть время до 1 июля, чтобы не быть оштрафованными за опоздание в подаче IRS, которая завершилась 1 июня.
По окончании 30 дней, предоставляемых для добровольной подачи, будут взиматься штрафы в размере от 37,50 до 3.750 евро.
Также до 1 июля налогоплательщики могут подать повторную декларацию о доходах (declaração de substituição), не будучи оштрафованными.
Согласно последним данным налоговой службы, уже представили свои декларации о доходах более 5,4 миллионов налогоплательщиков.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!