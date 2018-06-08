Португалия: штрафы - отменяются

Если вы еще не подали налоговую декларацию-2018 и не охвачены автоматическим IRS (в этом случае декларация прошла «самостоятельно»), то можете воспользоваться 30-дневным льготным периодом, предоставляемым налоговыми органами, чтобы урегулировать свою налоговую ситуацию. Другими словами, у вас есть время до 1 июля, чтобы не быть оштрафованными за опоздание в подаче IRS, которая завершилась 1 июня.

По окончании 30 дней, предоставляемых для добровольной подачи, будут взиматься штрафы в размере от 37,50 до 3.750 евро.

Также до 1 июля налогоплательщики могут подать повторную декларацию о доходах (declaração de substituição), не будучи оштрафованными.

Согласно последним данным налоговой службы, уже представили свои декларации о доходах более 5,4 миллионов налогоплательщиков.