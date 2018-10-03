Португалия: скидка на электроэнергию

Она составит, как и сегодня, 33,8% от переходных отпускных тарифов (tarifas transitórias) конечным потребителям (до применения НДС и других сборов), т. е. контрольных цен (preços de referência) на регулируемом рынке. Однако «экономически уязвимые» потребители, которые уже находятся на свободном рынке, также могут воспользоваться TSE.

Правительство подчеркивает, что «ответственность за предоставление скидки будет нести производитель электроэнергии».

В настоящее время TSE пользуются около 764 тысяч потребителей, которые считаются «экономически уязвимыми».

Одним из критериев для доступа к TSE является максимальный годовой доход (rendimento anual máximo, RAM) всех членов семьи, проживающих по налоговому адресу держателя контракта на поставку электроэнергии, а также учитывается число сожителей, которые не получают каких-либо доходов.

RAM варьируется в зависимости от количества элементов домохозяйства: 5.808 евро в год - для семей только с одним членом; 8.712 евро - для семьи с двумя членами (к примеру, супружеская пара); 11.616 евро - для семьи с тремя элементами (к примеру, супружеская пара с одним ребенком) и 14.520 евро - для семьи из четырех человек (к примеру, супружеская пара с двумя детьми).

Максимальная годовая сумма дохода увеличивается на 50% за каждый дополнительный элемент, проживающий в домохозяйстве (максимум до десяти) и имеющий тот же налоговый адрес.

Также TSE могут воспользоваться получатели солидарной доплаты для пожилых людей (complemento solidário para idosos), пособия на социальную интеграцию (RSI), детского пособия (abono de família), социальной пенсии по инвалидности (pensão social de invalidez) и социальной пенсии по старости (pensão social de velhice).

Отметим, что доступ к TSE стал автоматическим с 1 июля 2016 г., устранив бюрократические препоны, что вызвало резкий рост числа бенефициаров.