Португалия: скидки на балонный газ

Однако малообеспеченные потребители балонного газа права на скидку пока не имеют.

Вместе с тем, государственный секретарь по энергетике Жорже Сегуру Санчеш на днях заявил в парламенте, что социальный, вернее - солидарный (tarifa solidária) тариф на балонный газ станет реальностью уже в этом году, подчеркнув, что «ряд компаний готовы поддержать инициативу».

Чиновник пояснил, что «данная распределительная сеть должна разрабатываться совместно с местными органами власти, т.е. проецироваться за пределы традиционной сети, тогда как критерии предоставления должны быть аналогичны критериям социального тарифа на электроэнергию и природный газ, бенефициарами которого в настоящее время являются примерно 840 тысяч семей».

Ранее, в октябре 2017 года, Жорже Сегуру Санчеш заявил, что «солидарный тариф на балонный газ будет разрабатываться в рамках пилотного проекта в партнерстве с испанской нефтяной компанией Cepsa».

Между тем, в конце мая Cepsa заявила, что ожидает одобрения португальского правительства, чтобы начать реализацию данного пилотного проекта уже в этом году, с предложением по цене около 18 евро за баллон.

«Мы готовы начать сотрудничество. Мы уже продаем баллоны в Португалии и ждем, когда правительство завершит административные детали проекта», - заявил президент Cepsa в Португалии Альваро Диас Бильд.

Напомним, что назначение социального тарифа на природный газ, а также электроэнергию с 2016 года происходит автоматически в результате перекрестного обмена данными между Службой социального страхования и налоговой инспекцией.

Социальный тариф положен тем, кто получает пособие на детей (abono de família), пособие RSI, социальное пособие по безработице, социальную пенсию по инвалидности или по старости, а также социальную доплату для пожилых людей.

Кроме того, имеют право на скидку лица, которые ежегодно зарабатывают до 5.808 евро. Если в семье есть один безработный/лицо, не имеющее доходов, соответствующая сумма увеличивается до 8.712 евро, а если два - до 11.612 евро.