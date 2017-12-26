Португалия: скидки в ElCorte Inglés

Но впереди - Новый год и Рождество православное и возможность приобрести подарки по более привлекательным ценам.

Уже 26 декабря супермаркет El Corte Inglés в Лиссабоне открывает официальный сезон зимних распродаж со скидками, достигающими 50%. Они охватывают десятки тысяч товаров более 2 тысяч марок таких категорий, как мода и аксессуары, дома, спорт, путешествия, культура и досуг, информатика, электроника и т. д.

Кампания продлится до 28 февраля.