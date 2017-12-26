Португалия: скидки в ElCorte Inglés

Вторник, 26 Декабрь 2017 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: скидки в ElCorte Inglés

Завершилось католическое Рождество.

Но впереди - Новый год и Рождество православное и возможность приобрести подарки по более привлекательным ценам.

Уже 26 декабря супермаркет El Corte Inglés в Лиссабоне открывает официальный сезон зимних распродаж со скидками, достигающими 50%. Они охватывают десятки тысяч товаров более 2 тысяч марок таких категорий, как мода и аксессуары, дома, спорт, путешествия, культура и досуг, информатика, электроника и т. д.

Кампания продлится до 28 февраля. 

Последние новости

    • Португалия: возвращение на регулируемый рынок электроэнергии

      Данную инновацию Deco Proteste считает «выгодной для потребителя».

      Подробнее

    • Португалия: скидки в ElCorte Inglés

      Завершилось католическое Рождество.

      Подробнее

    • Испанский язык пополнился новыми словами и толкованиями

      В официальный словарь испанского языка было внесено более 3000 поправок и дополнений.

      Подробнее

    • Испания: забеременеть с помощью приложения

      Испанское мобильное приложение помогло забеременеть 30 тысячам женщин.

      Подробнее

    • Италия: опубликована программа Венецианского Карнавала

      Венецианский Карнавал начнется в субботу 27 января с церемонии торжественного открытия на канале Каннареджо.

      Подробнее

    • Итальянский лоукостер задумался о создании базы в Украине

      Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines рассматривает возможность создания украинской базы.

      Подробнее

    • Умер один из создателей Рунета Валерий Бардин

      Валерий Бардин умер Москве на 64-м году жизни.

      Подробнее

    • Япония оказалась во власти смертельно опасной бактерии

      Стрептококк группы А известен как «плотоядная бактерия».

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!