Португалия: сколько налогов собрало государство

Согласно документу, государство cумело собрать до августа с.г. почти 28 млрд евро (27.972,1 евро) в виде налогов, что на 1,3 млрд евро (+5,2%) больше, чем за тот же период 2017 года.

Рост, в основном, объясняется ростом прямых налоговых поступлений, при этом все налоги демонстрируют положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Прямые налоги выросли на 6,6% благодаря увеличению выручки от корпоративного подоходного налога (IRC) - на 11,9% и подоходного налога с физических лиц (IRS), увеличение которого объясняется циклом выплаты сборов и остаточных возмещений, которые еще предстоит осуществить», поясняет DGO.

В свою очередь, косвенные налоги на август месяц выросли на 3,9% благодаря прибыли от НДС и гербового взноса.