Португалия: сколько отчислять по recibos verdes

Ожидается, что она охватит около 300 тысяч самозанятых работников.

Для удобства как бухгалтеров, так и широкой публики на веб-сайте Коллегии сертифицированных бухгалтеров (Ordem dos Contabilistas Certificados, ОСС) создан специальный симулятор для расчета базы взносов на социальное обеспечение самозанятых работников, «предусмотренной в статьях 132 и последующих статьях Código dos Regimes Contributivos do Sistema de Previdência Social (CRC)».

Данный инструмент, который доступен на веб-сайте https://www.occ.pt/pt/simulador_segsocial_trab_ind/ , позволяет рассчитать размер отчислений к уплате.

Вместе с тем, ОСС не несет ответственности за неправильные значения, возникающие в результате ошибок ввода данных или интерпретации применимых норм.