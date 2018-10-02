Португалия: сколько отчислять по recibos verdes
Новая схема отчислений лиц, работающих по recibos verdes, вступит в силу в январе следующего года.
Ожидается, что она охватит около 300 тысяч самозанятых работников.
Для удобства как бухгалтеров, так и широкой публики на веб-сайте Коллегии сертифицированных бухгалтеров (Ordem dos Contabilistas Certificados, ОСС) создан специальный симулятор для расчета базы взносов на социальное обеспечение самозанятых работников, «предусмотренной в статьях 132 и последующих статьях Código dos Regimes Contributivos do Sistema de Previdência Social (CRC)».
Данный инструмент, который доступен на веб-сайте https://www.occ.pt/pt/simulador_segsocial_trab_ind/ , позволяет рассчитать размер отчислений к уплате.
Вместе с тем, ОСС не несет ответственности за неправильные значения, возникающие в результате ошибок ввода данных или интерпретации применимых норм.
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