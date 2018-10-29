Португалия: сколько стоит аренда для студентов

Понедельник, 29 Октябрь 2018 Португалия Испания Португалия Популярные материалы Недвижимость

Португалия: сколько стоит аренда для студентов

Данные обнародовали различные платформы недвижимости.

Согласно им, средняя арендная плата для студентов увеличилась в этом году в Авейру, Браге, Коимбре, Ковилье, Лиссабоне, Порту и Сетубале.

С точки зрения цен Лиссабон остается самым дорогим городом для размещения студентов - со средней арендной платой за комнату: 323 евро - на портале Idealista, 485 евро - на Uniplaces и 498 евро - на Imovirtual.

Что касается изменения цен за комнату, на портале недвижимости Imovirtual университетский город Порту зарегистрировал наибольший прирост - с 301 евро в 2017 году до 381 евро в этом году, т.е. на 27%.

Далее следует Авейру, где средняя цена на комнату для студентов выросла со 157 евро в 2017 году до 196 евро в этом году, т.е. на 25%.

В столице изменение составило +20%: с 415 евро в 2017-м до 498 евро в 2018-м.

Динамика также была положительной в Браге - с ростом в годовом исчислении с 210 до 250 евро, в Коимбре - с 218 до 259 евро и в Ковилья - со 150 до 157 евро.

В то же время, в Вила-Реал, Визеу и Сантарене стоимость аренды для студентов снизилась. Цены упали, соответственно, на 52% (с 270 евро в 2017 году до 130 евро в 2018-м), на 31% (с 200 до 138 евро) и на 8,4% (со 185 до 169 евро).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: договоры с «мертвыми душами»

      Трибунал судебного округа Мадейра вынес вердикт.

      Подробнее

    • Португалия: сколько стоит аренда для студентов

      Данные обнародовали различные платформы недвижимости.

      Подробнее

    • В Испании зафиксирована рекордно низкая температура

      На горнолыжном курорте Alto Campoo в Кантабрии в субботу утром была зарегистрирована самая низкая температура в Испании для 27 октября.

      Подробнее

    • Самое дорогое в мире оливковое масло - испанское

      Самое дорогое оливковое масло в мире стоит 130 евро за пол-литра, и производят его в Валенсии.

      Подробнее

    • В Италии создали стрит-арт рисунок, который очищает воздух

      В Риме создали самый огромный настенный рисунок с функцией очистки воздуха.

      Подробнее

    • Италия стала новой родиной для 5 млн легальных мигрантов

      В Италии в настоящее время живут около 5,3 млн человек легальных мигрантов.

      Подробнее

    • Две женщины провалились под землю в Турции

      Камера наблюдения в турецком Диярбакыре зафиксировала, как тротуар провалился под двумя женщинами.

      Подробнее

    • Умер корги английской королевы Елизаветы II

      Последняя из собак породы вельш-корги королевы Великобритании Елизаветы II скончалась в возрасте 12 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья