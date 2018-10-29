Португалия: сколько стоит аренда для студентов

Согласно им, средняя арендная плата для студентов увеличилась в этом году в Авейру, Браге, Коимбре, Ковилье, Лиссабоне, Порту и Сетубале.

С точки зрения цен Лиссабон остается самым дорогим городом для размещения студентов - со средней арендной платой за комнату: 323 евро - на портале Idealista, 485 евро - на Uniplaces и 498 евро - на Imovirtual.

Что касается изменения цен за комнату, на портале недвижимости Imovirtual университетский город Порту зарегистрировал наибольший прирост - с 301 евро в 2017 году до 381 евро в этом году, т.е. на 27%.

Далее следует Авейру, где средняя цена на комнату для студентов выросла со 157 евро в 2017 году до 196 евро в этом году, т.е. на 25%.

В столице изменение составило +20%: с 415 евро в 2017-м до 498 евро в 2018-м.

Динамика также была положительной в Браге - с ростом в годовом исчислении с 210 до 250 евро, в Коимбре - с 218 до 259 евро и в Ковилья - со 150 до 157 евро.

В то же время, в Вила-Реал, Визеу и Сантарене стоимость аренды для студентов снизилась. Цены упали, соответственно, на 52% (с 270 евро в 2017 году до 130 евро в 2018-м), на 31% (с 200 до 138 евро) и на 8,4% (со 185 до 169 евро).