Португалия: сколько стоит обучение в вузе

Согласно им, в 2015/16 учебном году каждый студент университета потратил, в среднем, 6.445 евро в год.

Средняя сумма включает в себя различные расходы, такие как плата за обучение, школьные принадлежности, проживание, питание и др.

Следует подчеркнуть, что в нынешнем учебном году стоимость будет еще выше, поскольку цены на жилье растут, особенно в районах Порту и Лиссабона, которые также являются городами с самым высоким числом студентов, поступивших в вузы. Кроме того, плата за обучение также повысилась.

Вместе с тем, координатор исследования Луиза Сердейра подчеркнула, что представленные суммы ниже, чем те, которые фактически оплачиваются студентами университетов.