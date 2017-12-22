Португалия: сколько стоит Рождество

В прошлом году окончательный баланс составил около 8,6 млн евро.

На 20 декабря с.г. расходы муниципалитетов и государственных компаний на иллюминацию и рождественские праздники превысили 7 млн евро.

Договора, опубликованные на портале Base.gov, демонстрируют некоторые инвестиции муниципалитетов. К примеру, как заявил мэр Лиссабона Фернанду Медина, в этом году будет потрачено 650 тыс. евро, что на 110 тысяч меньше, чем в прошлом году. Только на Avenidas Novas рождественские огни и декорации, включая деревья, украшенные светящимися гирляндами, в 2017 году обошлись в 45 тыс. евро плюс НДС. В столичном микрорайоне Penha de França стоимость оформления составила 26 тыс. 800 евро.

В Порту центром празднований в этом году стала Avenida dos Aliados. Только рождественская елка на проспекте и пиротехнический спектакль, который открыл празднования, обошлись государству в 40 тыс. евро плюс НДС.

В муниципалитете Агеда рождественская накладная составила 45 тыс. евро, в Сейшале - 27 тыс. евро.

В последние годы растет число «рождественских» деревень и городов. Помимо традиционной «рождественской деревни» в Обидуше, на создание которой было потрачено более 76 тыс. евро, в «Землю мечты и Рождества» была превращена Браганса, и эта трансформация обошлась муниципалитету в 149 тыс. евро. В Лейрии «рождественский город» включает парижскую карусель, а бюджет составил около 100 тыс. евро. Но самым дорогим стало создание «рождественского города» в Гварде - свыше 200 тыс. евро.

Каток в Алентежу? Почему бы и нет, ведь на Рождество все мечты сбываются. Каток находится в городке Низа и обошелся муниципалитету в 35 тыс. 706 евро. Здесь будет меньше очередей, чем в крупных городах, и «аттракцион» будет действовать до 7 января. В Порту-де-Мош каток обошелся муниципалитету в 12 тыс. евро, в Вила-ду-Конде - в 46 тыс. евро, но там лед - натуральный.

Однако затраты муниципалитетов касаются не только рождественских огней, катков и иных развлечений. Ряд муниципалитетов занимаются благотворительностью, в частности, распространяют продуктовые корзины для наиболее обездоленного населения и организуют мероприятия, предназначенные для пожилых людей. Так, муниципалитет Лоуле оказал продовольственную поддержку почти 2 тысячам (1900) семей, с затратами в размере 65 тыс. евро, власти Вила-Верде инвестировали в рождественские корзины для малообеспеченных семей более 10 тыс. евро.

Рождественский обед в Рибейра-де-Пена, который ежегодно собирает более 500 пожилых людей, был повторен в прошлые выходные и обошелся муниципалитету в 11 тыс. 700 евро. В Ботикаш инициатива «Рождество пожилых людей» состоялась в начале месяца и собрала 2 тысячи жителей из 52 деревень. Помимо еды, были распространены одеяла, на приобретение которых муниципалитет выделил 31 тыс. евро. Более 17 тыс. евро властипотратили на украшение деревни.