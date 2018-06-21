Португалия: сколько тратится на онлайн-покупки

Согласно им, за последние 12 месяцев португальцы потратили, в среднем, около 543 евро на покупки через интернет. Более детальный анализ собранных данных показывает, что 23% опрошенных потратили на онлайн-покупки до 200 евро, 26% респондентов - от 250 до 1.000 евро, а 6% сделали покупки на сумму более 1.200 евро. Около 45% затруднились с ответом.

Что касается способа оплаты, то большинство опрошенных предпочитают ссылку для банкомата (referência multibanco) - 75% и банковский перевод (40%). С другой стороны, 32% респондентов склонны производить оплату в момент доставки, а 27% респондентов делают это через систему PayPal.

Также Cetelem отмечает, что в прошлом году около 35% покупателей использовали для осуществления своих платежей в интернете кредитную карту, потратив в среднем 651 евро. Согласно компании, «это показатель, демонстрирующий уверенность и безопасность португальцев при осуществлении онлайн-платежей на интернет-платформах».