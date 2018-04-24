Португалия: сколько зарабатывают депутаты

На днях полемика разгорелась вновь.

На этот раз поводом для нее послужили данные о размере зарплат депутатов португальского парламента (Ассамблеи Республики), которые опубликовала газета Jornal de Notícias.

Согласно им, депутат получает ежемесячную зарплату-брутто в размере 3.600 евро плюс еще 2.200 евро в виде различных субсидий и других видов государственной поддержки, таких как доплата для присутствия на пленарных заседаниях (т.н. senhas de presença), оплата поездок и работы с электоратом и др.

К примеру, депутаты, проживающие за пределами региона Большой Лиссабон, имеют право на ежедневную senha de presença в размере 69,19 евро, что означает, что они получают более 1.100 евро в месяц только за то, что отмечают свое присутствие на пленарном заседании или в работе комиссий.

Кроме того, на поддержку «работы на местах», которая, в соответствии с организацией парламентской работы, всегда происходит в понедельник, каждый месяц предоставляется 376,32 евро.

Согласно JN, с начала этого года Ассамблея Республики потратила на оплату поездок депутатов до места жительства или для политической работы в своем избирательном округе уже более 1,2 млн евро (1.206.140,86 евро). Сумма за весь 2017 год составила 3.221.092,76 eвро.