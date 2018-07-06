Португалия: сколько ждать консультации офтальмолога

Пятница, 06 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: сколько ждать консультации офтальмолога

Опубликована Национальная стратегия здоровья в области зрения (ENSV).

 В документе излагается «нынешняя картина недостатков системы общественного здравоохранения и излагаются руководящие принципы для нового пути, которых следует придерживаться к 2025 году».

В прошлом году в Португалии были проведены 233.228 консультаций офтальмолога, что на 29% больше, чем в предыдущем году: в среднем - около 638 консультаций ежедневно.

Однако, как подчеркивают авторы ENSV, «среднее время ожидания является неприемлемым» и увеличилось по сравнению с 2016 годом. Сегодня граждане должны ждать консультации в среднем 180 дней, но есть больницы, где ожидание составляет более двух лет.

Специалисты полагают, что в районных поликлиниках (centros de saúde) должны наблюдаться «менее сложные» пациенты, и выступают за «пересмотр» сроков в Лиссабоне.

Согласно ENSV, в 2017 году остались нереализованными 233.228 офтальмологических консультаций, что на 29% больше, чем в предыдущем году.

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