Португалия: сколько ждать консультации в госпитале

Согласно им, по состоянию на 30 ноября 2017 г. время ожидания консультации врача-специалиста в более чем десяти больницах по всей стране составляло более двух лет. По меньшей мере, 74 консультации имели средний период ожидания более одного года, что затрагивало около 100 тысяч пациентов. В свою очередь, 14 из 74 консультаций нужно было ждать более двух лет.

Один из наиболее проблемных случаев - консультация дерматолога в больнице Авейру, среднее время ожидания которой составляет три года!

Долгое время ожидания объясняется нехваткой врачей-специалистов и вакансий, которые были запрошены, но пока не предоставлены.

Как пояснил бывший президент Португальского общества дерматологии и венерологии Америку Фигейреду, «невозможно открыть только одну вакансию, приходится ждать два-три года, чтобы предоставить больше рабочих мест. Ни один молодой врач не отправится в место, где на следующий день у него будут сотни пациентов в списке ожидания, и нет старшего и более опытного коллеги, с которым можно посоветоваться».