Португалия: «слово года»

В ходе голосования, проведенного издательством Porto Editora, в котором приняли участие 30 тысяч интернет-пользователей, «словом 2017 года» было избрано «incêndios» («пожары»). Это слово было выбрано 37% голосов из-за «череды пожаров», которые отмечались на протяжении прошлого года по всей стране. 2017 год «был одним из самых трагических из-за огромного числа жертв и затронутой территории», - заявила Porto Editora при представлении слов-кандидатов в начале декабря.

Результат голосования, которое завершилось 31 декабря, был объявлен в минувший четверг на церемонии в муниципальной библиотеке Ary dos Santos в Сакавене, муниципалитет Лореш.

На втором месте, с 20% голосов - слово «afecto» («воздействие»), на 3-м – «floresta» («лес») - 14%.

Четвертое место заняло слово «vencedor» («победитель») с 8% голосов. Мотивом послужила «первая и неожиданная» победа Португалии на фестивале «Евровидение» в мае прошлого года, «подчеркивая энтузиазм, который певец Сальвадор Собрал разбудил у португальцев».

На 5-м месте, по 5% каждый, - термины «crescimento» («рост») - слово, которое «долгое время не использовалось для определения поведения португальской экономики»; «cativação» («замораживание») - слово, которое стало очень заметным и «несколько противоречивым в бюджетной стратегии правительства», в целях «сохранения дефицита бюджета ниже значений, определенных Европейским союзом».

На 7-м месте - слово «desertificação» («опустынивание»), получившее 4% голосов; 8-е место на равных, с 3% голосов, заняли слова «gentrificação» («облагораживание») и «peregrino» («паломник»).

На последнем месте - «independentista» («сепаратист») с 1% голосов.

На старте инициативы, в 2009 году, «словом года» был выбран глагол «esmiuçar» («вдаваться в подробности»); в 2010-м – «vuvuzela» (дудка, ставшая широко известной во время Чемпионата мира по футболу-2010); в 2011-м – «austeridade» («жесткая экономия»); в 2012-м – «entroikado» («с учетом условий жесткой экономии, налагаемых «тройкой»»); в 2013-м – «bombeiro» («пожарный»); в 2014-м – «refugiado» («беженец»); в 2016-м – «geringonça» («жаргон, сленг»).