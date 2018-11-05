Португалия: Слуцкий может возглавить «Спортинг»

Понедельник, 05 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Слуцкий может возглавить «Спортинг»

СМИ узнали о планах «Спортинга» нанять Слуцкого.

Лиссабонский футбольный клуб «Спортинг» изучает возможность заключения контракта с бывшим тренером сборной РФ Леонидом Слуцким, который сейчас работает с футболистами голландского «Витесса». Об этом пишет португальское издание A Bola.

В данный момент «Спортингом» руководит Жозе Песейру, президент клуба лично прибыл в Нидерланды на встречу со Слуцким.

Вместе с тем «Спорт-Экспресс» отмечает, что у «Спортинга» и «Витесса» есть разногласие по сумме компенсации, которую голландский клуб получит при уходе Слуцкого. Она предварительно оценивается в 500 тыс. евро. Ожидается, что экс-тренер российской сборной подпишет контракт со «Спортингом» на 1,5 года, пишет iz.ru.

В августе стало известно, что нидерландский «Витесс» под руководством Слуцкого вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

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