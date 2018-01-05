Португалия: смерть на работе

Согласно им, в период с 1 января по 31 декабря 2017 г. в Португалии в результате несчастных случаев на рабочем месте погибли 115 и получили тяжелые увечья 315 человек (на 51 больше, чем в 2016-м).

Больше всего работников погибли в январе (16), апреле (14), марте и июне (по 13).

По регионам - наибольшее число смертей произошло в округе Лиссабон (18), далее следуют Порту (16), Брага (12), Визеу (11), Авейру и Фару (по 10).

Большинство жертв - мужчины (105) и лица, имеющие португальское гражданство (106).

Согласно данным ACT, большинство компаний, в которых произошли несчастные случаи со смертельным исходом, были микропредприятиями (1-9 работников), и более сорока жертв имели бессрочный трудовой договор.

По секторам деятельности - наибольшее число погибших зарегистрировано в строительстве (36) и перерабатывающей промышленности (23); тяжело травмированных - в перерабатывающей промышленности (104) и строительстве (91).

В целом за последние четыре года (2014-2017) ACT зарегистрировала более 500 смертельных случаев и 1 тыс. 304 тяжело травмированных.

Данные относятся только к несчастным случаям на производстве, которые стали предметом инспекционной проверки в рамках деятельности ACT.

ACT определяет как «несчастный случай на работе» инцидент, который происходит на месте и во время работы и прямо или косвенно приводит к телесным повреждениям, функциональным нарушениям или заболеваниям, приводящим к сокращению трудоспособности или смерти.

Также считаются несчастными случаями на работе инциденты, которые происходят в поездках на транспорте или передвижениях на работу и с работы, в которых работники получают травмы, а также когда они выполняют деятельность или задачи для работодателя.