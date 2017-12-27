Португалия: смерть на Рождество

Среда, 27 Декабрь 2017 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: смерть на Рождество

GNR подвела предварительные итоги операции «Спокойное Рождество» (Natal Tranquilo).

Она проходила с 23 по 26 декабря.

В рамках операции на территории материковой части Португалии были зарегистрированы более 600 ДТП, в результате которых погибли семь человек,

12 - получили тяжелые травмы, 171 - незначительные телесные повреждения.

Только в воскресенье, в канун Рождества, произошло 173 ДТП, при этом в инцидентах, которые произошли в округах Брага, Фару, Гуарда и Сетубал, серьезные травмы получили четыре человека. В тот же день незначительные травмы получили 55 человек.

В результате ДТП, произошедших в субботу в округах Авейру, Порту и Сетубал, погибли четыре человека.

Последнее ДТП со смертельным исходом в ходе операции Natal Tranquilo произошло в ночь на понедельник, 25 декабря, в населенном пункте Pintainhos, Torres Novas. Неизвестный водитель легкового автомобиля насмерть сбил 55-летнего мужчину и скрылся. Власти предпринимают все меры к розыску водителя и выясняют обстоятельства наезда.

В операции Natal Tranquilo участвовали более 6 500 военнослужащих из Национального подразделения по дорожному движению. Операция была направлена на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение бесперебойного движения транспорта и поддержку всех участников дорожного движения.

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