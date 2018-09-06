Португалия: смерть в тюрьме

Четверг, 06 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: смерть в тюрьме

Паулу Жорже Сантуш был носителем ВИЧ-инфекции.

Когда в 2017 году мужчина был арестован, его клиническое состояние было стабильным. Уже находясь в тюрьме в Вале-де-Жудеуш, он написал генеральному директору пенитенциарных учреждений Селсу Маната, что «не получает лекарства от ВИЧ-инфекции на регулярной (ежедневной) основе», в частности - антиретровирусные препараты, как того требует лечение, назначенное врачом больницы Сетубала.

Во время утреннего обхода 26 мая заключенный Сантуш был найден мертвым в своей камере. Как сообщили в Главном управлении по вопросам реинтеграции и тюремного обслуживания (DGRSP), «накануне Паулу Жорже Сантуш получил лекарство от боли в соответствии с протоколом лечения». Сокамерники подозревают, что, «возможно, это было что-то сильное или медсестра дала мужчине некий препарат, на который у него была аллергия».

DGRSP сообщила о случае смерти в прокуратуру Аленкера, где было начато расследование. Также DGRSP запросило отчет о вскрытии, без которого невозможно установить официальную причину смерти.

Случай Паулу - всего лишь один в списке из 25 смертей «по болезни» в 49 португальских тюрьмах за первые шесть месяцев 2018 года. Как поясняет DGRSP, «даже если результаты аутопсии еще неизвестны, случаи, подобные Паулу, подпадают под «смерти от болезни», ибо статистический регистр причин смерти включает «болезнь», «самоубийство» и «убийство».

Кроме того, невозможно получить информацию о соответствующих заболеваниях. Тюремные службы отмечают, что они не занимаются «статистической обработкой информации о патологии, которая привела к смерти».

 

 

Также за первое полугодие-2018 года в португальских тюрьмах произошли три самоубийства.

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