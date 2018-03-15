Португалия: смертельный обвал в Синтре
В результате обвала скалы на одном из пляжей в Синтре, Praia da Ursa, погиб человек.
Несчастный случай произошел сегодня утром, около 9.40.
Несмотря на плохую погоду группа из пяти друзей решила провести пару дней на природе и приехали с палатками на Praia da Ursa.
Из-за обвала скалы, под которой находились возлюбленные погиб 23-летний парень. Его девушка, которой 18 лет, сейчас находится в госпитале с легкими ранениями. Оба пострадавших бразильской национальности.
Потерпевших пришлось доставать с помощью вертолета. Так как пляж находится в очень труднодоступной зоне. Остальных также доставили в госпиталь, для оказания психологической поддержки.