Португалия: снегопад перекрыл дороги

Причина - «ухудшение погодных условий в центральном массиве самой высокой горной системы континентальной части Португалии с интенсивным снегопадом».

Согласно источнику в Окружном командовании спасательными операциями (CDOS) Гварды, «около 5 часов вечера военнослужащими GNR были перекрыты три участка доступа к самым высоким зонам центрального массива Серра-да-Эштрела: T11 - участок EN 338 между Piornos и Cruzamento da Torre; T12 - участок EN 338-1 между Cruzamento da Torre и Torre и T13 - участок EN 338 между Cruzamento da Torre и Lagoa Comprida.