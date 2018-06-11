Португалия: снижение цен на бензин продолжится?

Понедельник, 11 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: снижение цен на бензин продолжится?

Хорошие новости для автомобилистов.

 

С понедельника, 11 июня, цены на автомобильное топливо снова упадут.

Это уже вторая неделя снижения после 10 непрерывных недель повышения, что привело к росту цен на топливо до максимального показателя с 2014 года. Снижение коснется как бензина, так и в дизельного топлива и составит около двух центов за литр, учитывая среднюю цену, практикуемую на прошлой неделе на бензоколонках в Португалии.

Стоимость «простого» 95-октанового бензина снизится до 1,579 евро, «простого» дизеля - до 1,362 евро.

Отметим, что рост цен на автомобильное топливо, в основном, был обусловлен ростом цен на сырье в сочетании с девальвацией евро. Данный контекст изменился в последние две недели, что должно отразиться на ценах, применяемых на АЗС.

Известно, что большая часть цены, взимаемой за каждый литр автомобильного топлива, поступает в государственную казну. Согласно анализу формирования цен, в мае с.г. налоговая нагрузка составляла 63% от розничной цены на бензин и 56% от стоимости дизельного топлива, при этом доля налога на нефтепродукты (ISP), которая была увеличена в 2016 году, составляла в цене 44,3 и 36,8%, соответственно.

В свете нынешней ситуации партия CDS представит 21 июня законодательную инициативу по ликвидации сверхналога (sobretaxa) к ISP в размере 6 центов - как на бензин, так и на дизельное топливо, созданного нынешним правительством в 2016 году. По словам представителя CDS Педру Мота Соареша, «в результате фискальной политики государства с 2004 года цены на дизельное топливо возросли на 56%, а на бензин - на 26%».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: снижение цен на бензин продолжится?

      Хорошие новости для автомобилистов.

       

      Подробнее

    • Португалия: «Реал» пытается удержать Роналду

      Мадридский «Реал» предложил нападающему Криштиану Роналду улучшенный контракт, сообщает Cadena Cope.

      Подробнее

    • Испания: замок Хаэна начал принимать посетителей по ночам

      В июне начались ночные экскурсии по замку Святой Каталины в Хаэне.

      Подробнее

    • Испания: в мадридском метро обнаружили мозаику 1920-х годов

      На станции метро Sevilla в Мадриде во время проведения ремонтных работ была обнаружена реклама 1920-х годов, выложенная из керамической плитки.

      Подробнее

    • Итальянские власти закрыли порт для судна с 629 мигрантами

      Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини приказал закрыть итальянские порты для судна Aquarius с 629 мигрантами на борту.

      Подробнее

    • Италия: Везувий сотрясает множественное землетрясение

      Сейсмографы Везувианской обсерватории в полночь зарегистрировали целый рой подземных толчков.

      Подробнее

    • Цель сборной России на чемпионате мира

      Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обозначил цель команды на домашнем чемпионате мира.

      Подробнее

    • Неизбежность глобальной катастрофы

      Климатологи Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) пришли к выводу, что повышение глобальной температуры даже на 1,5 градуса Цельсия приведет к серьезным климатическим изменениям, исчезновению природных экосистем и вымиранию многих видов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе