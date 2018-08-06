Португалия: собаку заперли на солнцепеке

Это привело к десяткам звонков в PSP Каштелу-Бранку.

После звонков полиция отправилась по указанному адресу, сейчас животное находится в безопасности.

По данным PSP, владельцев собаки не было дома, но они приехали в то время, когда полиция была уже на месте событий.

Агенты PSP не исключают, что владельцы могут понести наказание за жестокое обращение с питомцем. Однако тот факт, что балкон был чистый, свидетельствует о том, что собака не провела на крыльце длительное время.

Владельцы, вероятно, ушли утром и оставили животное на балконе.

PSP дополнительно обращается к населению с просьбой снимать и публиковать похожие опасные ситуации в социальных сетях, напрямую обращаться к властям, GNR или PSP.

Высокие температуры, которые наблюдаются в стране, требуют особой заботы не только о людях, но и о животных.