Португалия: сократить разрыв между зарплатами...

Цель документа - сократить разрыв между зарплатами руководителей и работников, иными словами - приблизить жалование руководителей к зарплате работников.

Обсуждение было начато Левым блоком (BE), но социалисты также согласны с необходимостью создания «механизмов, которые вводят коэффициент пропорциональности между самой высокой и самой низкой заработной платой внутри организации».

В документе социалистов указывается, что целью является не «ограничение более высокой заработной платы», а скорее - «повышение более низкой заработной платы» и «стимулирование к более справедливому перераспределению полученного богатства».

В этой связи члены PS рекомендуют правительству, совместно с социальными партнерами, создать «механизм пропорционального ограничения разрыва в оплате труда в каждой государственной или частной организации».

К частным компаниям, которые не соблюдают правила, будут применяться санкции. «Увеличение отчислений в SS» или «невозможность получить доступ к субсидиям и государственные субсидии для создания рабочих мест» - вот некоторые из наказаний, предусмотренных в дипломе.

Законопроект также требует, что компании должны ежегодно раскрывать информацию о «минимальной, средней и максимальной заработной плате, применяемой в каждой организации».

Социалисты оправдывают необходимость государственного вмешательства цифрами, показывающими, что «зарплата топ-менеджеров перечисленных компаний, в среднем, примерно в 32 раза выше средней заработной платы рядовых сотрудников, а в некоторых случаях - в 150 раз выше».

В свою очередь, BE предлагает «определить пропорцию между размером самой низкой зарплаты и самой высокой зарплаты». «К примеру, если менеджер хочет 100 тыс. евро, то работник должен зарабатывать хотя бы часть этого», - говорится в проекте Левого блока.

Законопроект BE предусматривает санкции для компаний, нарушающих закон. «Они будут лишены права участвовать в публичных тендерах, а также извлекать выгоду из любых льгот или субсидий и поддержки, определенных государственными программами для поддержки бизнеса и создания рабочих мест», говорится в документе.

Блокисты предупреждают, что «Португалия является четвертой страной в Европейском союзе с самым высоким неравенством в оплате труда после Польши, Румынии и Кипра», и «это явление набирает силу».