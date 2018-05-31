Португалия: Somersby Out Jazz

Четверг, 31 Май 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Somersby Out Jazz

До конца сентябрь в Лиссабоне и Кашкайше у вас есть возможность побывать на концертах на открытом воздухе, где смешиваются различные музыкальные стили. 

От джаза до соула, фанка и хип-хопа, музыка наполняет парки и сады, и даже пляж!

Спектакли с бесплатным входом всегда проводятся в воскресенье, во второй половине дня, начиная с 17 часов: в июне - в саду Кампу-Гранде (Campo Grande), в июле - в парке Эдуарда VII (Parque Eduardo VII), в августе - в саду Эштрела (Jardim da Estrela ), в сентябре - в Парке Тежу (Parque Tejo), в Лиссабоне.  Иногда по субботам также есть спектакли в Кашкайше - в парке маршала Кармона (Parque Marechal Carmona), на пляже Азаружинья (Praia da Azarujinha) и в садах казино Эшторил (Casino Estoril), а также в саду Парада (Jardim da Parada), что в Лиссабоне.

Обязательно побывайте на спектаклях, проводимых в выходные дни, и вы проведете незабываемый вечер в непринужденной атмосфере, наслаждаясь музыкой самых различных жанров.

Время проведения: до 30 сентября

Место проведения: Lisboa

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Somersby Out Jazz

      До конца сентябрь в Лиссабоне и Кашкайше у вас есть возможность побывать на концертах на открытом воздухе, где смешиваются различные музыкальные стили. 

      Подробнее

    • Игроки ГК «Кубань» в составе сборной России сыграют против Португалии

      Первый матч между командами, который прошел в Москве, завершился со счетом 32:25 в пользу россиянок.

      Подробнее

    • Зидан ушел из испанского «Реала»

      Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб.

      Подробнее

    • Испания: девушки мигрируют чаще парней

      Испанские девушки уезжают жить и работать за границу чаще юношей.

      Подробнее

    • В Италии ограбили дом экс-премьера и квартиру мэра Милана

      Неизвестные ограбили в минувшие выходные дом бывшего премьер-министра Италии, известного деятеля Христианско-демократической партии Чириако Де Миты.

      Подробнее

    • Италия: «Ювентус» продлит контракты с Бардзальи и Кьеллини

      Итальянская пресса утверждает, что «Ювентус» в скором времени предложит новые контракты защитникам команды Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи.

      Подробнее

    • На самом длительном авиарейсе побили рекорд скорости

      Самый длительный беспосадочный авиарейс из австралийского города Перт в Лондон, побил свой собственный рекорд скорости.

      Подробнее

    • Назарбаев останется на своем посту до конца жизни

      Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана, принял закон «О Совете безопасности Республики Казахстан».

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе