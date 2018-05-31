Португалия: Somersby Out Jazz

От джаза до соула, фанка и хип-хопа, музыка наполняет парки и сады, и даже пляж!

Спектакли с бесплатным входом всегда проводятся в воскресенье, во второй половине дня, начиная с 17 часов: в июне - в саду Кампу-Гранде (Campo Grande), в июле - в парке Эдуарда VII (Parque Eduardo VII), в августе - в саду Эштрела (Jardim da Estrela ), в сентябре - в Парке Тежу (Parque Tejo), в Лиссабоне. Иногда по субботам также есть спектакли в Кашкайше - в парке маршала Кармона (Parque Marechal Carmona), на пляже Азаружинья (Praia da Azarujinha) и в садах казино Эшторил (Casino Estoril), а также в саду Парада (Jardim da Parada), что в Лиссабоне.

Обязательно побывайте на спектаклях, проводимых в выходные дни, и вы проведете незабываемый вечер в непринужденной атмосфере, наслаждаясь музыкой самых различных жанров.

Время проведения: до 30 сентября

Место проведения: Lisboa