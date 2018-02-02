Португалия: состоялась жеребьевка полуфиналов Евровидения-2018

Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

В первом полуфинале, назначенном на 8 мая, выступят представители 19 стран, в том числе Белоруссии, Азербайджана, Эстонии и Армении.

Оставшиеся 18 участников, включая Россию, от которой выступит Юлия Самойлова, и Украину, выйдут на сцену 10 мая, пишет russian.rt.com.

Ранее стало известно, что Самойлова выбрала песню для Евровидения.

Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.