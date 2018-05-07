Португалия: состоялось шествие «Бессмертного полка»

Об этом сообщили в посольстве России в португальской столице.

Колонну возглавила певица Юлия Самойлова - российская участница международного музыкального конкурса «Евровидение», который проходит в этом году в Лиссабоне.

Организаторами ставшего уже традиционным «Праздника Победы и Мира» стали ассоциация соотечественников «Шанс+» и общественная португальская ассоциация «Юрий Гагарин» при поддержке других организаций соотечественников из различных регионов Португалии и при содействии со стороны столичной мэрии, пишет РИА Новости.

Люди несли портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла под музыку и песни военных лет. Развевались знамена России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, георгиевские ленточки и флажки Дня Победы, копии Знамени Победы.