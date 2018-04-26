Португалия: сотни миллионов в казну - от казино

За 12 лет деятельности этого игорного заведения его доходы-брутто составили 1.007 млн евро, из которых 824,4 млн евро (82%) были получены от игр на слот-машинах, а 182,8 млн евро (18%) - от игр на игровых столах.

Это принесло 536,9 млн евро в виде налоговых поступлений, собранных государством и организацией «Туризм Португалии».

Дело в том, что в соответствии с Законом о азартных играх и действующим концессионным договором, 50% валового дохода от игр возвращаются в пользу государства, которые направляются на «финансирование работ, представляющих туристический интерес в муниципалитете».

Согласно данным компании Estoril-Sol, эксплуатирующей казино Лиссабона, сегодня в заведении насчитывается 1.100 игровых автоматов и 28 игровых столов. Эти цифры резко контрастируют с теми, которые имели место в момент открытия казино Лиссабона в 2006 году: 800 слот-машин и 21 игровой стол.

На сегодняшний день общий объем инвестиций в казино Лиссабона составляет 120 млн евро, включая работы по расширению, проведенные в 2009 году.