Португалия: сотни случаев рака у детей

Согласно им, в Португалии ежегодно регистрируется от 350 до 400 случаев онкологических заболеваний у детей.

При этом наиболее распространенным онкозаболеванием является лейкемия, далее за которыми следуют злокачественные образования центральной нервной системы и лимфома.

Как заявил Нуну Миранда, в развитых странах число зарегистрированных случаев рака среди детей и подростков ежегодно увеличивается на 1%. К счастью, уровень излечения сегодня составляет около 80%.